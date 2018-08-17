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Четыре самолета в Латинской Америке приземлились из-за угрозы взрыва

Происшествия

Сообщения о минировании оказались ложными

Сантьяго, 17 августа 2018, 03:55 — REGNUM  Четыре смамолета совершили экстренную посадку в аэропортах Чили, Аргентины и Перу из-за поступивших сообщений о якобы наличии бомб на борту, сообщает Reuters.

Самолеты принадлежат авиакомпании LATAM Airlines. Отмечается, что сообщения о минировании самолетов, поступившие властям Чили, оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, в турецкой Анталье совершил экстренную посадку самолет, летевший из Туниса в Ростов-на-Дону с туристами на борту. Совершить экстренную посадку пилотов вынудила техническая неисправность двигателя.

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Авиапроисшествия
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