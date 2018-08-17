Четыре самолета в Латинской Америке приземлились из-за угрозы взрыва

Сантьяго, , 03:55 — REGNUM Четыре смамолета совершили экстренную посадку в аэропортах Чили, Аргентины и Перу из-за поступивших сообщений о якобы наличии бомб на борту, сообщает Reuters.

Самолеты принадлежат авиакомпании LATAM Airlines. Отмечается, что сообщения о минировании самолетов, поступившие властям Чили, оказались ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, в турецкой Анталье совершил экстренную посадку самолет, летевший из Туниса в Ростов-на-Дону с туристами на борту. Совершить экстренную посадку пилотов вынудила техническая неисправность двигателя.