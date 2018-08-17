Автобус с детьми во Франции попал в ДТП

Париж, , 03:26 — REGNUM На севере Франции произошла дорожная авария с участием автобуса, перевозившего детей. В результате происшествия пострадали девять человек, сообщает L'Union.

Сообщается, что на трассе Париж — Страсбург автобус, перевозивший детей в возрасте от трех до 13 лет, столкнулся с грузовым автомобилем. Пятеро детей, включая двоих в тяжелом состоянии, были госпитализированы.

Также в больницу попали и двое взрослых. Водитель грузовика был задержан правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Великобритании на трассе перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 41 человек, среди которых семеро детей. Авария также парализовала дорожное движение на шоссе.