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Автобус с детьми во Франции попал в ДТП

Происшествия

Пострадало девять человек

Париж, 17 августа 2018, 03:26 — REGNUM  На севере Франции произошла дорожная авария с участием автобуса, перевозившего детей. В результате происшествия пострадали девять человек, сообщает L'Union.

Сообщается, что на трассе Париж — Страсбург автобус, перевозивший детей в возрасте от трех до 13 лет, столкнулся с грузовым автомобилем. Пятеро детей, включая двоих в тяжелом состоянии, были госпитализированы.

Также в больницу попали и двое взрослых. Водитель грузовика был задержан правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Великобритании на трассе перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадал 41 человек, среди которых семеро детей. Авария также парализовала дорожное движение на шоссе.

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Дорожно-транспортные происшествия
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