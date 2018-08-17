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Финского пилота застали пьяным на работе

Происшествия

В крови пилота было обнаружено не менее 1,5 промилле алкоголя

Хельсинки, 17 августа 2018, 03:03 — REGNUM  Авиакомпания Finnair начала служебное расследование в отношении командира одного из экипажей самолетов компании, у которого во время проверки на борту авиасудна обнаружили алкоголь в крови, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным полиции, в крови пилота было обнаружено не менее 1,5 промилле алкоголя. В авиакомпании подтвердили, что выпивший пилот является командиром одного из экипажей. По факту случившегося авиакомпания приступила к служебному расследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Испании пассажирский самолет авиакомпании Blue Panorama Airlines совершил экстренную посадку из-за проблем со здоровьем одной из пассажирок авиарейса. Выяснилось, что ухудшение самочувствия у женщины было вызвано попыткой провезти кокаин внутри своего тела.

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Авиапроисшествия
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