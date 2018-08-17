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Во Львове от укуса змеи умер ребенок. На Украине не нашли противоядие

Происшествия

Это первый подобный случай за все годы независимости

Львов, Украина, 17 августа 2018, 02:25 — REGNUM  В Чернобыльской больнице города Львова умерла четырехлетняя девочка, которую на отдыхе укусила змея, сообщил 16 августа сайт города.

Родители вовремя отвезли ребенка в больницу, но оказалось, что на Украине нет противоядия:

«Скорее всего, ребенка укусила карпатская змея обыкновенная, которая живет в нашем регионе. Специфическое противоядие от укуса такой змеи не зарегистрировано на Украине, поэтому государство не может официально его закупить», — рассказала журналистам заместитель главного врача Западноукраинского детского медицинского центра Елена Козлова.

В больнице отметили, что это первый за всю историю «независимой» Украины случай гибели человека от укуса змеи в стенах медицинского учреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Правоохранители выяснят, могли ли врачи спасти девочку, не имея нужного препарата.

Напомним, в Харькове зафиксирован седьмой смертельный случай ботулизма. Мужчина умер, несмотря на то, что в харьковской больнице сыворотка от ботулизма была.

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