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От наводнения в Индии погибли более ста человек

Происшествия

150 тыс человек лишилось своих домов

Нью-Дели, 17 августа 2018, 01:26 — REGNUM  Число жертв наводнения в индийском штате Керала выросло до 106 человек, 150 тыс. человек лишились крова, сообщает France Presse.

По словам главного министра штата Керала Пинарайи Виджаяна, регион столкнулся с очень серьезным кризисом. Отмечается, что ливни будут продолжаться, поэтому властями было принято решение закрыть региональный аэропорт до 26 августа.

В настоящее время вооруженные силы участвуют в спасательной операции. Вертолеты пытаются эвакуировать людей, которые спасаются на крышах домов. Представители власти заявляют, что открыто более 1 330 лагерей для пострадавших от наводнения. В них сейчас размещается около 147 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в индийском штате Керала 16 августа был объявлен «красный» уровень угрозы в связи с наводнением. Южное командование военно-морских сил Индии направило военнослужащих для участия в операции спасения мирных жителей от последствий наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Красный» уровень опасности: индийские моряки окажут помощь штату Керала

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Наводнения
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