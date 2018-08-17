Пристрастие к сэлфи обрушило мост в Китае

Пекин, , 00:02 — REGNUM Стремление туриста сделать селфи привело к обрушению моста на водохранилище Дунцзянху китайской провинции Хунань, сообщает 16 августа газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в живописном районе водохранилища Дунцзянху, где любитель сэлфи заблокировал проход по мосту. Создавшаяся пробка из других туристов создала перегрузку в зоне сварного шва, из-за чего мост обрушился и десять человек упали в воду.

Сообщается о легких травмах, которые получили четыре туриста.

Местные власти начали расследование по факту обрушения моста.

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