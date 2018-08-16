В 1 млн рублей оценили ущерб от слива отходов ассенизаторами в Удмуртии

Ижевск, , 23:03 — REGNUM В поле, расположенном в 200 метрах от федеральной трассы Елабуга — Пермь на территории Дебесского района Удмуртии неизвестные, оказывающие ассенизаторские услуги, слили жидкие бытовые отходы. По факту порчи участка земли была проведена проверка, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ («Порча земли, а именно отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными веществами»).

Проверкой установлено, что площадь загрязнения составила более 642 квадратных метров. Сумма ущерба окружающей среде оценивается в 1 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено по факту слива сточных вод с территории молочно-товарной фермы ООО «Агрохолдинг «Кама».

Причем предприятие сливало отходы на участки, которые являются защитными лесами. Ущерб от загрязнения 3 тыс. квадратных метров составил около 6 млн рублей.

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