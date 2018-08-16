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Пассажирский самолёт экстренно сел на Крите из-за угрозы взрыва

Происшествия

Авиалайнер следовал из Египта в ФРГ

Пассажирский самолёт экстренно сел на Крите из-за угрозы взрыва
StelaDi
В салоне самолета

Ханья, Греция, 16 августа 2018, 22:59 — REGNUM  Самолёт Boeing 757−300, следовавший из Хургады в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку на острове Крит из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, передаёт греческий портал Newsbomb.

Как сообщается, на борту воздушного судна находилось свыше 280 человек. Самолёт приземлился в аэропорту города Ханья, все пассажиры были эвакуированы.

В настоящее время проводится осмотр лайнера. В аэропорт прибыла полиция и отряд специального назначения. Подробности инцидента выясняются.

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