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Пассажирский Boeing 737 совершил жёсткую посадку на Филиппинах

Происшествия

Во время посадки у авиалайнера отвалился один из двигателей

Пассажирский Boeing 737 совершил жёсткую посадку на Филиппинах
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Посадка

Манила, 16 августа 2018, 21:46 — REGNUM  Пассажирский самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту Манилы, передаёт СGTN.

Как сообщается, перед посадкой авиалайнер около часа кружил в небе в районе аэропорта. Со второй попытки самолёт приземлился, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы. При этом от левого крыла воздушного судна отвалился двигатель.

В настоящее время проводится эвакуация пассажиров с борта. Информации о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Подробности ЧП выясняются.

Отметим, что это не первый инцидент с самолётом данного типа за сегодняшний день. Ранее Boeing 737−800 авиакомпании Nordwind с российскими туристами, летевший из Туниса в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку в турецкой Анталье.

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Авиапроисшествия
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