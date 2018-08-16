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В Генуе после крушения моста 20 человек остаются в списках пропавших

Происшествия

Точное число пропавших без вести пока еще не определено

Генуя, Италия, 16 августа 2018, 21:30 — REGNUM  После обрушения моста в Генуе от 10 до 20 человек продолжают считаться пропавшими без вести, заявил 16 августа региональный генпрокурор Франческо Коцци.

По его словам, точное число пропавших в результате этой катастрофы до сих пор не определено. По мнению Коцци, таких людей может насчитываться от 10 до 20.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный мост в Генуе обрушился 14 августа, в результате чего с 70-метровой высоты упали 35 легковых и три грузовых автомобиля. По последним данным, в результате катастрофы погибли 38 человек.

Напомним, обломками рухнувшего 200-метрового участка моста были также повреждены несколько домов.

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Обрушения мостов
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