Подозреваемого в убийстве саратовского судьи арестовали на два месяца

Саратов, , 19:38 — REGNUM Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в убийстве судьи Энгельсского района Рината Кудашева. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В настоящее время проводятся мероприятия для направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел 14 августа на территории Балтайского района. После происшествия судью доставили в больницу с огнестрельным ранением, спустя некоторое время он скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативных мероприятий. Подозреваемый — 61-летний дядя потерпевшего был задержан. Ружье, из которого были произведены выстрелы, изъято.

По основной версии, конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве и не связан с профессиональной деятельностью судьи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области застрелили судью