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Подозреваемого в убийстве саратовского судьи арестовали на два месяца

Происшествия

В преступлении подозревается дядя потерпевшего

Подозреваемого в убийстве саратовского судьи арестовали на два месяца
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор

Саратов, 16 августа 2018, 19:38 — REGNUM  Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в убийстве судьи Энгельсского района Рината Кудашева. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.

В настоящее время проводятся мероприятия для направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел 14 августа на территории Балтайского района. После происшествия судью доставили в больницу с огнестрельным ранением, спустя некоторое время он скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Личность подозреваемого была установлена в ходе оперативных мероприятий. Подозреваемый — 61-летний дядя потерпевшего был задержан. Ружье, из которого были произведены выстрелы, изъято.

По основной версии, конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве и не связан с профессиональной деятельностью судьи.

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Бытовые убийства
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