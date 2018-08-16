В Ростовской области произошёл взрыв на шахте: есть погибшие и раненые

Зверево, Ростовская область, , 19:27 — REGNUM Двое горняков получили травмы, ещё один скончался в результате взрыва на шахте «Обуховская» в Ростовскойобласти. ЧП произошло в Звереве во время работ.

Тем временем шахта продолжает работу в прежнем режиме, сообщает ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля текущего года в Ростовской области трагедия произошла в Гуково на шахте «Алмазная». Два человека погибли при обрушении части здания бывшего дробильно-сортировочного отделения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

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