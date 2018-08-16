Отравление детей в Екатеринбурге: спорткомплекс и кафе закрыты

Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM В Екатеринбурге приостановлена работа спорткомплекса «Катюша» и кафе «RedwoodCafe» (ООО «Созвездие ОРИОН»), где питались дети, находившиеся на спортивных сборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, они не уведомили санитарных врачей о своей деятельности.

Напомним, из 25 детей, питавшихся в кафе, 12 отравились. У них выявлена острая кишечная инфекция. Четверо госпитализированы.

Источником инфекции оказался один из сотрудников кафе. Сейчас он отстранён от работы. Прокуратура и СКР выясняют обстоятельства случившегося.

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