Уголовное дело за незаконный сбор средств дольщиков заведено в Чувашии

Чебоксары, , 18:14 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения средств дольщиков. Прокурорская проверка показала, что сотрудник компании «СУОР» незаконно привлёк от граждан более 5 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Нарушение было выявлено по результатам проверки, которую провела прокуратура Ленинского района Чебоксар.

«Проверка показала, что неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «СУОР», не имея разрешения на строительство многоквартирного дома в микрорайоне «Садовый» в городе Чебоксары, незаконно привлекло денежные средства граждан (дольщиков) на сумму свыше 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.2 ст. 200.3 УК РФ («Привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере»). Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что в республике два объекта долевого строительства «соответствуют критериям» для включения дольщиков в число обманутых. В июле прокурор Чувашии Василий Пословский сообщил, что надзорным ведомством «постоянно контролируется ход строительства 21 строящегося многоквартирного дома в связи с несоблюдением застройщиками первоначальных сроков передачи квартир 3405 дольщикам».

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