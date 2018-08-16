В Рязани прекращено дело о взрыве в многоквартирном доме

Рязань, , 18:07 — REGNUM Рязанские следователи закрыли уголовное дело, которое было возбуждено по факту взрыва в доме №4 по Первому осеннему переулку. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, расследование дела прекращено из-за смерти мужчины, который был виновен во взрыве газа.

Как сообщило ИА «МедиаРязань» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Рязанской области, решение было согласовано и прошло все необходимые этапы проверки.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв газа в доме произошел в октябре 2016 года. В результате погибли семь человек, еще 16 получили ранения. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с бытовым газом, которое допустил один из погибших жителей дома. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи назвали официальную причину взрыва газа в Рязани