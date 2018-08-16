Четверг, 16 Августа 2018 года
18:31:23 МСК

Перед офисом итальянской партии «Лига» взорвалась бомба

Происшествия

Еще одно взрывное устройство удалось обезвредить

Перед офисом итальянской партии «Лига» взорвалась бомба
Viscontino
Лига Севера (Италия) — символика

Тревизо, Италия, 16 августа 2018, 18:02 — REGNUM  Перед офисом партии «Лига» в итальянском городе Виллорба в четверг, 16 августа, взорвалась самодельная бомба, сообщили в пресс-службе «Лиги». В результате взрыва никто не пострадал.

Позже у того же здания было найдено еще одно взрывное устройство, но правоохранители успели его обезвредить. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы.

Лидер «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter отметил, что преступникам не удастся помешать работе партии и что в «Лиге» их не боятся.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить