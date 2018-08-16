В Крыму загорелись два пассажирских автобуса

Симферополь, , 17:57 — REGNUM За последние сутки в Крыму во время рейса загорелись два пассажирских автобуса с пассажирами. Об этом ИА REGNUM 16 августа сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«Во время движения автобуса Neoplan, в котором находился 51 пассажир, из Алушты в Брянск, в моторном отсеке произошло загорание с последующим сильным задымлением, которое было оперативно ликвидировано крымскими спасателями.

Никто из пассажиров не пострадал, они продолжили своё путешествие на резервном автобусе», — сообщили в МЧС, отметив, что инцидент произошёл на трассе «Симферополь — Феодосия» в районе Грушевского перевала.

Напомним, накануне вечером на трассе «Симферополь — Феодосия» в районе села Дмитрово Симферопольского района также загорелся пассажирский рейсовый автобус Scania, который двигался по маршруту «Ялта — Ростов-на-Дону». Пассажирам удалось самостоятельно ликвидировать пожар.