В Узбекистане на перевале «Камчик» планируют создать диспетчерскую службу

Ташкент, , 18:02 — REGNUM В Наманганской области Узбекистана на перевале «Камчик» планируют создать единую дежурно-диспетчерскую службу, сообщает 16 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующий проект постановления президента республики.

Планируется, что диспетчерская служба сможет принимать скоординированные и эффективные решения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на участке перевала «Камчик».

Авторы проекта считают, что создание служба значительно повысит качество работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 4 мая 2016 года в результате схода оползня на перевале «Камчик» погибли пять человек. 3 февраля 2017 года на том же участке произошел сход лавины. 8 июня 2018 года в результате схода оползня пострадали два человека.

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