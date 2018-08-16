Италия не заплатит за разрыв контракта с концессионером моста в Генуе

Генуя, Италия, , 17:51 — REGNUM Правительство Италии не будет платить никакой компенсации за разрыв концессионного контракта с компанией Autostrade, которая занимается обслуживанием итальянских дорог, заявил журналистам в четверг, 16 августа, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Эдуардо Рикси, передает Il Fatto Quotidiano.

Ранее эксперты оценили формальную стоимость расторжения концессионного контракта в 15−20 млрд евро. «Государство просто не будет ничего платить», — сказал Рикси.

Итальянские власти считают Autostrade, «дочку» группы Benetton, ответственной за трагедию с обрушением моста в Генуе. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер.

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В правительстве уверены, что вина Autostrade будет доказана, и полагают, что говорить о компенсациях абсурдно, иначе Италия станет первым в мире государством, которое заплатит за разрушение моста, сказал Рикси.

Правительство Италии, помимо разрыва концессионного контракта, намерено также взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году генуэзского моста Моранди погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.