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Личный врач королевы Елизаветы II Питер Фишер погиб в ДТП

Происшествия

Фишер был специалистом по нетрадиционной медицине

Личный врач королевы Елизаветы II Питер Фишер погиб в ДТП
Kaatjem
Разбитое лобовое стекло

Лондон, 16 августа 2018, 17:09 — REGNUM  В Великобритании в результатет дорожно-транспортного происшествия погиб личный врач королевы Елизаветы II, главный редактор журнала Homeopathy Питер Фишер. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает Sky News.

Известно, что доктор Фишер был специалистом в области гомеопатии, а также других форм нетрадиционной медицины. Он также был клиническим и научным директором по интегративной медицине Лондонского королевского госпиталя — крупнейшего в Европе поставщика услуг холистической медицины в государственном секторе.

Сообщается, что королева была проинформирована о случившемся.

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Дорожно-транспортные происшествия
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