21 преступник: в Чувашии вынесен приговор международной наркогруппе

Чебоксары, , 17:05 — REGNUM В Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении преступной группы, обвиняемой в серии наркопреступлений. Перед судом предстали граждане России и Украины, которым инкриминировали незаконный сбыт наркотиков на территории Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша. Сегодня, 16 августа, Верховный суд Чувашии оставил в силе вынесенное ранее решение о назначении злоумышленника от 9 до 12 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Фигурантами уголовного дела стал 21 человек, которые действовали в составе преступного сообщества. Это граждане России и Украины. Суд установил, что с декабря 2015 года по октябрь 2016 года они сбывали синтетические наркотические средства на территории городов Чебоксары, Новочебоксарска и Канаша.

«В целях конспирации общение велось через программы мгновенного обмена сообщениями, установленные на компьютеры и мобильные телефоны. Схема исключала визуальный контакт сбытчика и клиента: наркотики закладывались в специально оборудованные тайники, о которых покупателям сообщалось через интернет», — говорят в надзорном ведомстве.

Чтобы легализовать полученные от продажи средства, оплата осуществлялась посредством пиринговой платежной системы, использующей биткоин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 5,5 кг «синтетики» — по данным прокуратуры, это эквивалентно более 10 тыс. разовых доз.

Ранее в полиции отмечали, что фигурантам предъявлено обвинение по 154 эпизодам преступной деятельности, в том числе по 16 преступлениям в сфере легализации наркодоходов на сумму 1,9 млн рублей. В составе преступной группы были 15 граждан Украины и шестеро жителей Чувашии.

Читайте также: «Это беда»: на Украину из Чувашии ушло 50 млн рублей

26 апреля 2018 года новочебоксарский городской суд вынес обвинительный приговор. Членов преступной группы признали виновными в участии в ОПГ, незаконном сбыте наркотических средств, в легализации полученных в результате совершения преступления денежных средств. В зависимости от роли и участия злоумышленникам назначены наказания от 9 до 12 лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 800 тысяч рублей и ограничением свободы на 6 месяцев.

«Осужденные не согласились с принятым решением и обжаловали приговор суда по мотивам неправильной квалификации их действий и суровости назначенного наказания.

16 августа верховный суд Чувашии, с учетом позиции прокуратуры республики, принял решение об обоснованности квалификации действий осужденных, данной судом первой инстанции. Назначенное наказание в виде лишения свободы и штрафа оставлено без изменения», — отметили в надзорном ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в 2017 году в Чувашии в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 1146 преступлений — это на 73,9% больше уровня 2016 года. Также выявлено 880 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что вдвое выше уровня 2016 года. По зарегистрированным преступлениям из незаконного оборота изъято 35,8 кг наркотических средств.

Отметим, в июне 2017 года в Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении преступного сообщества из 23 человек, из них семеро — жители Чувашии, по двое — Татарии и Самарской области, по одному — из Марий Эл и Нижегородской области. Задокументировано 52 факта их преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.