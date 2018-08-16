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В Хорезмской области Узбекистана обрушился мост

Происшествия

Официальные органы о происшествии не сообщали

Ташкент, 16 августа 2018, 16:21 — REGNUM  В Хорезмской области Узбекистана в результате обрушения части моста пострадал водитель грузового автомобиля, сообщает 16 августа издание Kun.uz.

Инцидент произошел 14 августа в селе Коракок Ханкинского района Хорезмской области. Мост обрушился во время движения по нему грузового автомобиля. В результате транспортное средство провалилось в образовавшуюся яму. Водитель госпитализирован.

Официальные органы о происшествии не сообщали.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в результате обрушения двухэтажного здания на территории бывшего деревообрабатывающего завода в Бухаре погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате обрушения здания в Узбекистане погибли два человека

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Обрушения мостов
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