Четверг, 16 Августа 2018 года
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В Анталье экстренно приземлился Boeing, летевший в Ростов-на-Дону

Происшествия

…из-за проблем с двигателем

Анталья, Турция, 16 августа 2018, 16:07 — REGNUM  В аэропорту Антальи совершил экстренную посадку самолёт с туристами на борту, летевший из Туниса в Ростов-на-Дону. Командир экипажа запросил посадку в связи с технической неисправностью.

«Самолет этой авиакомпании, на борту которого находились 164 пассажира, совершил сегодня экстренную посадку в нашем аэропорту из-за технической неисправности. В силу определенных обстоятельств мы не можем ничего рассказать о характере неисправности», — цитирует ТАСС представителя воздушной гавани Антальи.

В Генеральном консульстве РФ в Анталье заявили, что пассажиры ожидают предоставления нового самолета, так как Boeing-737−800 отстранён от полётов.

Согласно онлайн-табло международного аэропорта «Платов», рейс N4−1768 задерживается. Борт Boeing-737−800 заменён на Airbus A-321. Прибытие этого авиалайнера в воздушной гавани Ростова-на-Дону ожидается в 18:00.

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Происшествия в аэропортах
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