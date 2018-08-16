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Летевший в Ростов-на-Дону самолет экстренно сел в Анталье

Происшествия

На борту находятся 180 пассажиров

Анталья, Турция, 16 августа 2018, 15:45 — REGNUM  Самолет с российскими туристами, следовавший из Туниса в Ростов-на-Дону, совершил экстренную посадку в Турции. Об этом 16 августа сообщают «Вести».

Лайнеру авиакомпании «Северный ветер» выделили запасной аэродром в Анталье. На борту самолета Boeing-737−800 находятся 180 пассажиров.

Воздушное судно отправилось в рейс из тунисского Монастира. Предположительно, в полете экипаж столкнулся с неисправностью техники, командир запросил посадку в ближайшем аэропорту.

По расписанию самолет должен был прибыть в аэропорт «Платов» в 11:40 по местному времени. На онлайн-табло значится ожидаемое время прилета — 18:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет, следовавший из Москвы в столицу Южной Кореи. Это произошло из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Мужчину передали медикам, самолет отправился по маршруту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге экстренно приземлился самолёт «Москва — Сеул»

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Авиапроисшествия
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