В Одессе рейдеры начали «делить» между собой детский медицинский центр

Одесса, Украина, , 15:45 — REGNUM Две частные компании начали «делить» между собой детский медицинский центр в Одессе, сообщает 16 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, возле больницы находятся около 30 молодых людей, разделенных на две группы. Обе группы друг друга называют рейдерами и заявляют, что они имеют законные права на центр. Полиция присутствует на месте и старается не допустить драки. В результате трое человек были задержаны.

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Напомним, рейдерство — популярный способ «приобретения» бизнеса на Украине. Так, за три года в стране количество рейдерских захватов выросло почти в два раза — с 234 до 414 случаев.