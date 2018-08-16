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Под обломками моста в Генуе могут оставаться тела 20 человек

Происшествия

Точных данных о количестве двигавшихся по мосту автомобилей нет

Генуя, Италия, 16 августа 2018, 15:29 — REGNUM  До 20 погибших могут оставаться на месте обрушения пролета моста в итальянской Генуе. Об этом заявил 16 августа главный прокурор города Франческо Коцци, передает ANSA.

Операция по поиску людей на месте трагедии не прекращается с 14 августа. Спасатели будут работать до тех пор, пока судьба всех пропавших без вести не будет установлена, заявили в генуэзской службе спасения.

Сколько именно тел могут оставаться под завалами — неизвестно, так как у властей Генуи нет точных данных о количестве двигавшихся по мосту автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, пролет моста длиной 200 м обрушился близ Генуи утром 14 августа. По последним данным, погибли 38 человек.

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Обрушения мостов
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