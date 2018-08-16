В Мадриде остаются на свободе 11 сбежавших нелегальных мигрантов

Мадрид, , 15:24 — REGNUM Полицейские Мадрида нашли и арестовали пятерых из 16 сбежавших мигрантов, содержавшихся в специальном центре в столице Испании. Об этом пишет 16 августа газета La Vanguardia.

Отмечается, что мигранты бежали прошлой ночью, двое из них были задержаны сразу, ещё трое были схвачены стражами порядка позже. В настоящее время продолжаются поиски 11 беглецов, вырвавшихся из центра содержания нелегальных мигрантов в районе Мадрида Алуче. По сведениям издания, нелегалы отняли у охранника электронный ключ, с помощью которого разблокировали двери для побега.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне службой спасения на море у побережья Испании были обнаружены лодки, на которых свыше 500 нелегальных африканских мигрантов плыли из Марокко в Испанию.

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