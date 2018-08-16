В Екатеринбурге произошло массовое отравление детей

Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM В Екатеринбурге произошло массовое отравление воспитанников спортивного клуба «Катюша», который работает на базе школы №181. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, с 8 по 14 августа с жалобами на здоровье обратились 12 детей, из них четверо несовершеннолетних в возрасте до девяти лет были госпитализированы с диагнозом — острая кишечная инфекция. По итогам проверки было установлено, что питание детей осуществлялось в кафе «RedwoodCafe». По предварительным данным источником заражения мог стать повар данного кафе, у которого была обнаружена кишечная инфекция. На данный момент он отстранён от работы и проходит лечение.

Также надзорные органы выявили иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и направили материалы проверки в суд с иском о временном запрете деятельности СК «Катюша» на базе МАОУ СОШ № 181 г. Екатеринбурга и кафе «RedwoodCafe».

"Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга направила материал проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц, допустившим массовое заболевание детей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области произошло массовое заболевание детей в детском лагере «Чайка» Сысертского района. За медицинской помощью обратились шестеро несовершеннолетних с жалобами на боли в животе и рвоту. Сначала они были доставлены в медицинский блок лагеря, а затем отправлены домой для прохождения амбулаторного лечения.

Впоследствии было принято решение о закрытии лагеря и проведения в нём дезинфекционных мероприятий, а по факту массового заболевания детей были организованы проверки надзорных органов и СКР.

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