Под Краснодаром рухнул дельтаплан — пострадал 72-летний пилот

Краснодар, , 15:10 — REGNUM В результате падения дельтаплана под Краснодаром госпитализирован 72-летний пилот летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в районе поселка Березовый. В результате падения пожилой пилот сломал бедро и был госпитализирован. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением дельтапланом в ветреную погоду.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Амурской области дельтапланерист задел линию электропередач возле села Озёрное, в результате чего населённый пункт оказался обесточен почти на три часа, а сам лётчик отделался ушибами.

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