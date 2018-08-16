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Под Краснодаром рухнул дельтаплан — пострадал 72-летний пилот

Происшествия

В результате падения пожилой пилот сломал бедро и был госпитализирован

Краснодар, 16 августа 2018, 15:10 — REGNUM  В результате падения дельтаплана под Краснодаром госпитализирован 72-летний пилот летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в районе поселка Березовый. В результате падения пожилой пилот сломал бедро и был госпитализирован. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением дельтапланом в ветреную погоду.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Амурской области дельтапланерист задел линию электропередач возле села Озёрное, в результате чего населённый пункт оказался обесточен почти на три часа, а сам лётчик отделался ушибами.

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Авиапроисшествия
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