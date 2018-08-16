На Ставрополье пожарные спасли от огня семь частных домов

Ставрополь, , 14:52 — REGNUM В Труновском районе Ставропольского края пожарные спасли от возгорания семь частных домовладений, сообщает 16 августа региональная противопожарная и аварийно-спасательная служба (ПАСС СК).

По данным ведомства, в регионе сложилась жаркая погода, которая вместе с ветром несет большую угрозу — сухая трава быстро вспыхивает и разносит огонь. Так, 15 августа во дворе одного из жилых домов в селе Безопасное загорелась трава, после чего с помощью ветра огонь перекинулся на хозстроение и огороды еще трех домов.

Спустя несколько часов уже в Труновском за огородами жителей загорелась сухая трава, пламя начало подбираться к тюкам сена во дворах местных жителей. Во всех случаях пожарные вовремя ликвидировали возгорания.

«Сработав слажено и оперативно, мы не допустили распространения огня на два жилых дома, чем спасли материальные ценности на сумму 2 млн рублей», — сообщил начальник пожарной части села Труновское Александр Стороженко.

В связи с участившимися случаями возгорания сухой травы спасатели рекомендуют жителям края убрать со своих территорий сухостой.

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