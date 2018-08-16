18 августа объявлено в Италии днем национального траура

Генуя, Италия, , 14:46 — REGNUM Суббота, 18 августа, станет в Италии днем национального траура, сообщили в пресс-службе правительства страны в четверг, 16 августа.

В этот день состоится торжественно-траурная церемония похорон погибших при обрушении моста Моранди в Генуе. Участие в церемонии примет премьер-министр Джузеппе Конте.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

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В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектом, — министры заявили, что обслуживание объекта проводилось не на должном уровне.