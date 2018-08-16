Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама предстали перед судом

Шах-Алам, Малайзия, , 14:48 — REGNUM Гражданка Индонезии Сити Айсиа и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг, связанные с убийством Ким Чен Нама, родственника северокорейского лидера Ким Чен Ына, предстали перед судом сегодня, 16 августа, сообщает Sindonews.

Полицейские доставили женщин в зал суда к 8:20 утра.

Сити Айсиа и Доан Тхи Хуонг обвиняются в совершении убийства Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года.

«Существует хорошо спланированный заговор между двумя женщинами и четырьмя северокорейскими подозреваемыми», — заявил судья Азми Ариффин Верховного суда малайзийского города Шах Алам.

«Не исключено, что это может быть политическое убийство», — продолжил он. Однако судья отметил, что конкретных доказательств пока нет.

Адвокаты обвиняемых продолжают утверждать, что женщин подставили. По их словам, Сити Айсиа и Доан Тхи Хуонг были обмануты четырьмя гражданами Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что правительство Индонезии продолжает отслеживать ситуацию вокруг подозреваемой Сити Айсиа.

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