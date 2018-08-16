В центре Симферополя провалилась дорога

Симферополь, , 14:32 — REGNUM В центре Симферополя на улице Карла Маркса полметра дороги провалилось в технологический колодец. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«Возле места просадки расположены сети ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в технологическом колодце скопилась вода. Представители указанной организации устанавливают точные причины проседания грунта», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в мае в Симферополе на пересечении улиц Желябова и Маяковского на два метра в глубину провалилась дорога. В начале августа обвалился участок дороги на улице Толстого.