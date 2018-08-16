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В центре Симферополя провалилась дорога

Происшествия

Асфальт в крымской столице новый, а проблемы — старые

Симферополь, 16 августа 2018, 14:32 — REGNUM  В центре Симферополя на улице Карла Маркса полметра дороги провалилось в технологический колодец. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«Возле места просадки расположены сети ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в технологическом колодце скопилась вода. Представители указанной организации устанавливают точные причины проседания грунта», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в мае в Симферополе на пересечении улиц Желябова и Маяковского на два метра в глубину провалилась дорога. В начале августа обвалился участок дороги на улице Толстого.

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