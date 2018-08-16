Четверг, 16 Августа 2018 года
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В Прикамье мать прятала в шкафу мёртвого ребёнка

Происшествия

Женщина, уронив годовалого сына, не предприняла попыток спасти мальчика

В Прикамье мать прятала в шкафу мёртвого ребёнка
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
За дверцей шкафа

Кунгур, Пермский край, 16 августа 2018, 14:10 — REGNUM  В Пермском крае на скамье подсудимых окажется женщина, действия которой привели к гибели годовалого ребёнка. Мать обвиняется в оставлении маленького сына в опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, смертельный случай произошёл в Кунгуре. Пьяная мать положила двух детей в возрасте одного года в коляску, которая не предназначалась для двух малышей. Когда женщина передвигалась по квартире, то споткнулась, и коляска опрокинулась. Дети выпали и получили травмы.

Серьёзно пострадал мальчик. Однако мать не предприняла попыток помочь малышу, вызвать медиков. Вскоре ребёнок умер. Мать, испугавшись, спрятала его тело в шкафу.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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