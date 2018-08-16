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Власти Генуи: Под завалами обвалившейся части моста могут оставаться люди

Происшествия

По данным прокуратуры, их число может достигать 20 человек

Генуя, Италия, 16 августа 2018, 14:06 — REGNUM  Число жертв обрушения моста в итальянском городе Генуя увеличилось до 39 человек, заявили 16 августа в администрации региона, подчеркнув, что под завалами могут оставаться люди, сообщает итальянский портал Ansa.

По словам генерального прокурора Генуи Франческо Коцци, от 10 до 20 человек могут по-прежнему считаться пропавшими без вести.

Напомним, обрушение части автомобильного моста в Генуе произошло 14 августа. В момент трагедии по обвалившемуся участку двигалось три грузовика и 35 легковых машин. Помимо граждан Италии, среди жертв инцидента четверо граждан Франции и двое выходцев из Албании. На месте происшествия по-прежнему работают спасательные службы.

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Обрушения мостов
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