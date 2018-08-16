Четверг, 16 Августа 2018 года
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В Германии неизвестный зарезал в больнице врача и медсестру

Происшествия

Для поимки злоумышленника потребовалась крупная полицейская операция

В Германии неизвестный зарезал в больнице врача и медсестру
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Убийца

Оффенбург, Германия, 16 августа 2018, 14:04 — REGNUM  В немецком городе Оффенбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в больнице произошло нападение на врача и медсестру, сообщает издание Bild.

Преступление произошло в 8:45 утра 16 августа. Неизвестный нанес ножевые ранения врачу и его помощнице. Врач скончался на месте, медсестра госпитализирована.

Для поимки преступника были задействованы 20 местных полицейских патрулей, федеральная полиция, вертолеты и собаки. Злоумышленник был схвачен спустя час, о его личности и мотивах преступления пока не сообщается.

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