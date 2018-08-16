В Чечне закрыт из-за размыва дороги курорт «Ведучи»

Грозный, , 13:48 — REGNUM Всесезонный туристско-рекреационный кластер «Ведучи» в Чечне закрыт до сентября. Причина — повреждение дороги, ведущей к курорту. Из-за ливневых дождей, прошедших 9−10 августа в горной части республики, размыто несколько сотен метров дорожного полотна.

На официальном сайте «Ведучи» сообщается, что работа курорта временно приостановлена в связи с ремонтными работами на подъездной дороге. Об открытии курорта его руководство сообщит дополнительно.

По информации пресс-службы АО «Курорты Северного Кавказа», из-за непогоды и разрушения дороги были отменены назначенные на 12 августа на «Ведучи» спортивные соревнования по подъёму на внедорожниках на холм (Hill Climb). Соревнования состоятся, но позже, как отметили в комитете правительства Чечни по туризму.

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Стоит отметить, что первый летний сезон на «Ведучи» открылся 24 июня, а сам курорт — 26 января 2018 года. Предполагалось, что в летнее время туристов на горнолыжный курорт будут привлекать автоэкскурсиями к местным достопримечательностям, конными прогулками и джип-турами. Есть, где отдохнуть и на территории самого туркомплекса. К услугам гостей были подготовлены летний кинотеатр, бассейн, велопрокат, зона отдыха с батутами.

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Сколько гостей побывало на курорте летом, пока не сообщается. Напомним, при выходе на проектную мощность «Ведучи» сможет принимать до 4800 гостей ежедневно. Годовой туристический поток достигнет 627 тыс. человек. Пока же общее число туристов, побывавших в Чечне с начала 2018 года, превысило 72 тыс. человек.

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