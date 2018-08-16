В ярославском УФСИН рассказали, что случилось в рыбинской колонии

Рыбинск, Ярославская область, , 13:25 — REGNUM В Ярославском УФСИН подтвердили факт самоубийства осужденного в исправительной колонии № 2 города Рыбинска. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

15 августа 2018 года в ИК-2 УФСИН России по Ярославской области около 19:00 сотрудниками учреждения в одном из отрядов обнаружен осужденный, совершивший акт суицида.

Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено. Два других инцидента в той же колонии УФСИН назвал попытками шантажа со стороны осужденных.

Также с целью противодействия деятельности администрации исправительной колонии по приведению режимных требований в соответствие с действующим законодательством двое осужденных совершили акцию демонстративно-шантажного характера: нанесли себе незначительные порезы на шее и животе куском проволоки от сетки рабицы в помещении прогулочного дворика ИК-2», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы УФСИН по Ярославской области Анна Частухина.

Осужденным оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. В настоящий момент с ними работает психолог.

По данным фактам в УФСИН России по Ярославской области проводится проверка. На месте ЧП сейчас работают представители правоохранительных органов и уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

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