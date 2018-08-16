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В Одессе задержали сотрудника СИЗО, «угощавшего» заключенных наркотиками

Происшествия

Подполковника поймали непосредственно во время проноса наркотиков

Одесса, Украина, 16 августа 2018, 13:19 — REGNUM  Подполковника внутренней службы, носившего в СИЗО наркотики, задержали в Одессе, заявил исполняющий обязанности начальника администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины Владимир Мелюхов, сообщает 16 августа «Укринформ».

По его словам, подполковник носил для заключенных в СИЗО наркотики. Его задержали, когда преступник пытался пронести большое количество наркотических веществ в изолятор.

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Напомним, ранее в Киеве в Лукьяновском СИЗО правоохранители изъяли у боевиков украинского батальона МВФ «Торнадо», заключенных в изоляторе, холодное оружие, алкоголь и флаг гитлеровской Германии. Все эти вещи боевикам передавали «друзья» со свободы. Также у заключенных изъяли взрывные устройства и даже ноутбук.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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