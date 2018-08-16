«Красный» уровень опасности: индийские моряки окажут помощь штату Керала

Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM После того, как власти индийского штата Керала объявили «красный» уровень опасности в связи с наводнением, Южное командование Военно-морских сил (ВМС) Индии направило своих военнослужащих для оказания помощи пострадавшим, передаёт 16 августа телеканал NDTV.

Отмечается, что для спасения жизней местного населения будут задействованы «все возможные ресурсы» индийских ВМС. число жертв стихии, обрушившейся на южный регион Индии, уже достигло 73 человек. Администрация региона призвала паломников и туристов отказаться от посещения популярных туристических мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийские власти заявляли об увеличении числа погибших до 67 человек, отмечая, что более 50 тыс. человек в настоящее время эвакуированы из зоны подтопления во временные лагеря.

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