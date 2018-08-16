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Украинские каратели выпустили почти 40 гранат по ДНР

Происшествия

Под обстрел попали три населенных пункта

Украинские каратели выпустили почти 40 гранат по ДНР
Ministry of Defense of Ukraine
Прицел

Донецк, 16 августа 2018, 13:02 — REGNUM  ВСУ нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республике (ДНР) три раза за сутки 15 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли республику по двум направлениями из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. За сутки каратели выпустили 39 гранат по населенным пунктам Доломитное, Ленинское и Саханка.

Сутками ранее украинские войска 13 раз обстреляли ДНР из БМП и минометов, сделав 80 выстрелов из военной техники и выпустив 129 мин.

Напомним, ВСУ ежедневно нарушают режим прекращения огня в Донбассе, обстреливая республики.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР подверглась массированным обстрелам со стороны ВСУ

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