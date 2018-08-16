Украинские каратели выпустили почти 40 гранат по ДНР

Донецк, , 13:02 — REGNUM ВСУ нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республике (ДНР) три раза за сутки 15 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли республику по двум направлениями из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия. За сутки каратели выпустили 39 гранат по населенным пунктам Доломитное, Ленинское и Саханка.

Сутками ранее украинские войска 13 раз обстреляли ДНР из БМП и минометов, сделав 80 выстрелов из военной техники и выпустив 129 мин.

Напомним, ВСУ ежедневно нарушают режим прекращения огня в Донбассе, обстреливая республики.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР подверглась массированным обстрелам со стороны ВСУ