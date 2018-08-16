Гроза оставила без электричества 5 тыс. человек во Владимирской области

Владимир, , 12:57 — REGNUM Из-за грозы и порывистого ветра во Владимирской области вечером 15 августа без электричества остались почти 5 тыс. жителей. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, отключение затронуло Александровский, Юрьев-Польский районы, а также областной центр.

«Энергетики немедленно приступили к устранению локальных технологических нарушений энергоснабжения. Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи велись до полного восстановления энергоснабжения потребителей», — сообщила пресс-служба компании «Владимирэнерго».

К утру 16 августа электроснабжение было полностью восстановлено.