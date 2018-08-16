Обрушение моста в Генуе: правительство разрывает контракт с концессионером

Генуя, Италия, , 12:44 — REGNUM Правительство Италии начинает процедуру расторжения концессионного соглашения с компанией Autostrade, которая управляла в том числе и мостом Моранди в Генуе, сообщил в четверг, 16 августа, премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

Контракт с компанией, которая является дочерним предприятием группы Benetton и по концессионному соглашению управляет итальянскими дорогами, будет расторгнут до того, как завершатся расследования уголовных дел, добавил Конте. Кроме того, правительство намерено взыскать с Autostrade штраф в размере до 150 млн евро.

Котировки компании на итальянской бирже после таких новостей утром в четверг упали сразу на 50%, через два часа после начала торгов падение составляло около 25%.

Вице-премьер Луиджи Ди Майо подчеркнул, что правительство не будет платить Autostrade никаких компенсаций за преждевременное расторжение контракта, потому что даже обсуждение таких вопросов на фоне 39 жертв трагедии в Генуе неуместно.

Другой вице-премьер, Маттео Сальвини, также выразил возмущение в отношении слов представителей Autostrade, которые выразили готовность к «переговорам» относительно компенсаций. По словам Сальвини, у группы Benetton «полные кошельки и пустые сердца».

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 39 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. В правительстве возлагают вину на компанию Autostrade, которая управляла этим объектам — министры заявили, что обслуживании объекта проводилось не на должном уровне.