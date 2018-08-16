Жителя Рязани оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой

Рязань, , 12:40 — REGNUM Октябрьский районный суд Рязани оштрафовал местного жителя за публичную демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает 16 августа пресс-служба суда.

Суд установил, что в августе этого года мужчина, находясь возле жилого дома, публично демонстрировал свою татуировку, которая содержала атрибутику в виде фашистской свастики с надписью «Каждому свое».

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину, в итоге суд назначил ему административный штраф.

Читайте также: За свастику на груди в Зауралье оштрафован заключённый

Напомним, что действующим законодательством запрещается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения

Так, ранее в Курганской области оштрафовали заключенного одной из колоний за татуировку в виде свастики на груди. Еще один подобный случай произошел в Чебоксарах, где суд, помимо штрафа, обязал заключенного удалить со своего тела татуировку-свастику.

Читайте также: В России стали чаще наказывать за пропаганду запрещенной символики