После ссоры с женой москвич убил тёщу, ранил тестя и покончил с собой

Москва, , 12:39 — REGNUM Москвич покончил с собой после того, как в результате ссоры с женой застрелил тёщу и ранил тестя. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

По информации правоохранителей, накануне женщина поругалась с мужем и уехала к родителям, а утром 16 августа вместе со своими родителями приехала обратно. Дверь открыл её муж, который выстрелил в упор в мать жены и в её отца. Самой женщине удалось убежать, отметили в СКР.

«В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, тесть доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. После произошедшего нападавший покончил жизнь самоубийством», — добавили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследование инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 21-летний житель Обнинска, уроженец Таджикистана попал под уголовное преследование по подозрению в покушении на убийство младшего брата и отца.

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