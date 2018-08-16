Экс-сотрудница салона сотовой связи в Чувашии продавала детализацию звонков

Чебоксары, , 11:14 — REGNUM В Чебоксарах три человека осуждены за нарушение тайны телефонных переговоров. В числе фигурантов уголовного дела — бывшая сотрудница салона сотовой связи, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Помимо экс-работницы салона мобильной связи, перед судом предстали двое её знакомых. Согласно материалам дела, девушка незаконно копировала из информационной системы компании мобильной связи детализацию сведений о входящих и исходящих вызовах с телефонных номеров трёх абонентов, после чего передавала эти сведения своим сообщникам.

«Девушка передавала сведения с целью получения материальной выгоды. Информацию она передавала по просьбе своего 30-летнего знакомого, который действовал по сговору с 40-летним злоумышленником», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчины отказались сообщать, зачем им понадобилась детализация звонков конкретных абонентов. Их причастность к инкриминированным деяниям подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Злоумышленников признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны телефонных переговоров»). Кроме того, девушка осуждена за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Приговором суда бывшей сотруднице салона сотовой связи назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, 31-летнему осужденному — в 11 месяцев исправительных работ условно, а третьему соучастнику — один год исправительных работ. Приговор суда не вступил в законную силу. По результатам расследования в компанию мобильной связи внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Напомним, в 2016 году в Чебоксарах за нарушение тайны переписки была осуждена 24-летней чебоксарка. Она выложила в сеть виртуальное общение с 19-летней знакомой, с которой враждовала. Ей было назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ. В апреле 2015 года обвинение в нарушении тайны переписки было предъявлено 41-летнему индивидуальному предпринимателю, являвшимся депутатом собрания города Канаша. По версии следствия, после ссоры со своей невестой при помощи своих знакомых получил доступ к журналу телефонных звонков и смс-переписке девушки. Приговором мирового судьи ему был назначено 20 тыс. рублей штрафа.