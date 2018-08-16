В Перми закрыт потенциально опасный торговый центр

Пермь, , 11:13 — REGNUM В Перми согласно решению суда приостановлена деятельность торгового центра «Лайнер». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, в здании выявлено множество нарушений правил пожарной безопасности.

Основные недостатки касаются неисправной системы пожаротушения, баннеров на фасаде центра (они сделаны из горючих материалов), запоров на эвакуационных дверях. Также проверяющие отметили, что графическая часть планов эвакуации людей в случае пожара не соответствует планировке помещений этажей здания. В результате на эксплуатацию здания наложен запрет до устранения недочётов.

Стоит отметить, что практически одновременно с закрытием ТЦ «Лайнер» возобновил работу другой центр — «Бирюса». В середине мая 2018 года его деятельность приостанавливали всё по той же причине — нарушению требований пожарной безопасности. Если в «Лайнере» заявили о 65 нарушениях, то в «Бирюсе» обнаружили 140 недостатков. В настоящее время производство по гражданскому делу о приостановлении деятельности торгового центра «Бирюса» прекращено в связи с добровольным устранением нарушений.

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