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Житель Иркутска незаконно удерживал подростков в «назидательных» целях

Происшествия

Дачник хотел проучить несовершеннолетних хулиганов

р-н Иркутский, Иркутская область, 16 августа 2018, 11:01 — REGNUM  В Иркутской области желание преподать урок и проучить подростков подвело местного жителя под уголовную статью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 августа, дачника обвинили в незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

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Инцидент произошёл вечером 13 августа. По версии следствия, в дачном обществе «Факел» Иркутского района несколько подростков от 10 до 14 лет разбили окна в строящемся здании. Свидетелем произошедшего стал родственник хозяина участка. Мужчина догнал двоих детей.

«Произведя выстрелы, угрожая травматическим оружием и применяя к несовершеннолетним физическую силу, нанёс удары по голове одному из подростков», — уточнили в следственном ведомстве.

Затем он связал хулиганам руки, посадил в машину и отвёз их домой, где некоторое время удерживал детей. После мужчина отвёз их к родителям. В настоящее время дачник задержан стражами порядка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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