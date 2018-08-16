Житель Иркутска незаконно удерживал подростков в «назидательных» целях

р-н Иркутский, Иркутская область, , 11:01 — REGNUM В Иркутской области желание преподать урок и проучить подростков подвело местного жителя под уголовную статью. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 16 августа, дачника обвинили в незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Читайте также: Наказал за неповиновение: житель Югры незаконно лишил свободы человека

Инцидент произошёл вечером 13 августа. По версии следствия, в дачном обществе «Факел» Иркутского района несколько подростков от 10 до 14 лет разбили окна в строящемся здании. Свидетелем произошедшего стал родственник хозяина участка. Мужчина догнал двоих детей.

«Произведя выстрелы, угрожая травматическим оружием и применяя к несовершеннолетним физическую силу, нанёс удары по голове одному из подростков», — уточнили в следственном ведомстве.

Затем он связал хулиганам руки, посадил в машину и отвёз их домой, где некоторое время удерживал детей. После мужчина отвёз их к родителям. В настоящее время дачник задержан стражами порядка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.