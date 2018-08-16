Четверг, 16 Августа 2018 года
10:46:47 МСК

Тело пропавшего в Приморье мальчика найдено в реке Большая Уссурка

Происшествия

Вечером 9 августа в поселке Рощино пропал восьмилетний ребёнок

Владивосток, 16 августа 2018, 10:30 — REGNUM  В Приморском крае обнаружено тело пропавшего неделю назад в селе Рощино восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает 16 августа краевое Следственное управление СКР.

По информации ведомства, в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика было обнаружено в реке Большая Уссурка.

«В настоящее время для выяснения причин наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как вечером 9 августа в поселке Рощино пропал восьмилетний ребёнок, 10 августа региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также: В Приморье возбудили дело после исчезновения восьмилетнего мальчика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновения и поиски людей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить