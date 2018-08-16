Тело пропавшего в Приморье мальчика найдено в реке Большая Уссурка

Владивосток, , 10:30 — REGNUM В Приморском крае обнаружено тело пропавшего неделю назад в селе Рощино восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает 16 августа краевое Следственное управление СКР.

По информации ведомства, в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего мальчика было обнаружено в реке Большая Уссурка.

«В настоящее время для выяснения причин наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как вечером 9 августа в поселке Рощино пропал восьмилетний ребёнок, 10 августа региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также: В Приморье возбудили дело после исчезновения восьмилетнего мальчика