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В Ярославской области в колонии совершены три попытки самоубийства

Происшествия

Один осужденный погиб

В Ярославской области в колонии совершены три попытки самоубийства
Иллюстрация: Pixabay.com
Колючая проволока

Ярославль, 16 августа 2018, 10:11 — REGNUM  В исправительной колонии № 2 Рыбинска Ярославской области 15 августа осужденный покончил с собой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Покончил с собой мужчина 1985 года рождения, отбывающий свой срок за убийство. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, это уже не первая его попытка суицида. Правоохранительные органы предыдущие попытки связывали с «семейными обстоятельствами».

Как сообщил ИА REGNUM уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин, у него есть информация еще о двух подобных случаях, которые не закончились гибелью осужденных. Омбудсмен уже выехал в колонию с проверкой.

Кстати, в этой колонии отбывает свой срок осужденный за взятку бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов. До этого широкий резонанс получил факт избиения заключенного сотрудниками УФСИН в ярославской ИК-1.

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Происшествия в местах лишения свободы
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